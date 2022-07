Tuttosport – “Skriniar resta? Ho già parlato”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-21 18:13:22 Torino, l’ultimo titolo di: MILANO – “all’Inter? Ho già”. Sono le parole dell’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, lasciando gli uffici della Lega Serie A dopo l’assemblea odierna. L’ad ha risposto molto velocemente ad alcune domande mentra scappava via in auto. L’argomento principale è il difensore slovacco, obiettivo del Psg e di cui i tifosi non vogliono privarsi, come dimostrato dallo striscione firmato dalla Curva Nord e affisso fuori dalla sede dell’Inter in Viale della Liberazione. Guarda la gallery Inter, che allenamento in campo con i paracadute! Marotta su Milenkovic Marotta ha anche risposto sulle possibili voci per Milenkovic, affermando: “Parleremo, parleremo”. L’Inter è dunque pronta a tornare sul mercato dopo la doppia beffa subita ...