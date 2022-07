(Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Prende il via ilpre-campionato della. Sono 23 i calciatori che, da questo pomeriggio, si alleneranno presso il Centro Sportivo Polivalente di San(rientro il 3 agosto) agli ordini dello staff tecnico diretto da Massimiliano. All’esito delle tre giornate di raduno in sede, il trainer milanese ha completato la lista dei– che segue – con alcuni giovani aggregati alla prima squadra ed il portiere Donini in prova. Portieri: Antolini Otello (2006), Colantuono Vincenzo (2003), Perina Pietro (1992), Donini Federico (1999). Difensori: Aquino Luigi (2002), Di Nunzio Francesco (1985), Manzi Claudio (2000), Rosolino Matteo (2003), Vitiello Antonio (2003). Centrocampisti: Acquadro Alberto (1996), ...

anteprima24.it

63 ' - Doppio cambio: dentro Pavone e Finardi per Loreto e Bordo. 61 ' - GOL ANNULLATO AL ... 46 ' -la ripresa! INTERVALLO 44 ' - Ammonito Garattoni. 42 ' - Conclusione di Petermann, ...... Foggia ,, Monterosi o Picerno contenderanno il passaggio ai biancoverdi al primo turno dei playoff nazionali , a cui lo scorso anno i lupi si garantirono l'accesso diretto piazzandosi al ... Turris, scatta il ritiro di San Gregorio Magno: i convocati di Canzi La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Prime parole da giocatore della Turris per il centrocampista Francesco Ardizzone, presentato oggi in conferenza stampa: “Sono veramente contento di questa scelta. Vero è che ...