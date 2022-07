“Troppo vecchia per il bikini?”: l’epica risposta dell’ex star di Baywatch Donna D’Errico (Di giovedì 21 luglio 2022) L’ex star del telefilm Baywatch, Donna D’Errico, per le celebrazioni della Festa dell’Indipendenza USA, ha indossato un bikini con i colori della bandiera americana. Un modo originale per festeggiare il suo Paese e che la bagnina della serie cult ha voluto condividere nelle storie del suo profilo Instagram. Il video pubblicato dalla 54enne ha ricevuto una marea di critiche da parte di follower che sostenevano che l’attrice fosse Troppo vecchia per indossare un bikini e che non fosse per nulla una scelta elegante da parte sua. Addirittura alcuni utenti le hanno dato della disperata. Donna D’Errico è in forma smagliante, ma non è certo questo il punto. Potrebbe anche non esserlo e avere comunque il diritto di mostrarsi ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 21 luglio 2022) L’exdel telefilm, per le celebrazioni della Festa dell’Indipendenza USA, ha indossato uncon i colori della bandiera americana. Un modo originale per festeggiare il suo Paese e che la bagnina della serie cult ha voluto condividere nelle storie del suo profilo Instagram. Il video pubblicato dalla 54enne ha ricevuto una marea di critiche da parte di follower che sostenevano che l’attrice fosseper indossare une che non fosse per nulla una scelta elegante da parte sua. Addirittura alcuni utenti le hanno dato della disperata.è in forma smagliante, ma non è certo questo il punto. Potrebbe anche non esserlo e avere comunque il diritto di mostrarsi ...

