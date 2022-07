Tragedia durante il matrimonio, uccide la sposa dopo il sì e fugge (Di giovedì 21 luglio 2022) Si è trattato di un vero e proprio dramma e si è consumato in Iran, nella cittadina di Firuzabad. La vittima si chiamava Mahvash e aveva appena 24 anni. La sposa è stata uccisa in uno di quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita. È successo dopo che i due ragazzi hanno pronunciato il sì. Ecco com’è andata. Iran, sposa uccisa nel giorno del suo matrimonio Appena è successo il tragico evento, gli invitati hanno chiamato i soccorsi. “Abbiamo ricevuto una chiamata d’emergenza riguardo una sparatoria all’interno di una sala ricevimenti nella città di Firuzabad. Gli agenti sono stati inviati immediatamente”, ha spiegato il portavoce della polizia, il colonnello Mehdi Jokar. La novella sposa è stata uccisa da un colpo di fucile sparato dal cugino dello sposo, di 36 anni. Il proiettile ... Leggi su tvzap (Di giovedì 21 luglio 2022) Si è trattato di un vero e proprio dramma e si è consumato in Iran, nella cittadina di Firuzabad. La vittima si chiamava Mahvash e aveva appena 24 anni. Laè stata uccisa in uno di quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita. È successoche i due ragazzi hanno pronunciato il sì. Ecco com’è andata. Iran,uccisa nel giorno del suoAppena è successo il tragico evento, gli invitati hanno chiamato i soccorsi. “Abbiamo ricevuto una chiamata d’emergenza riguardo una sparatoria all’interno di una sala ricevimenti nella città di Firuzabad. Gli agenti sono stati inviati immediatamente”, ha spiegato il portavoce della polizia, il colonnello Mehdi Jokar. La novellaè stata uccisa da un colpo di fucile sparato dal cugino dello sposo, di 36 anni. Il proiettile ...

