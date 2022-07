Traffico Roma del 21-07-2022 ore 07:30 (Di giovedì 21 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione code a tratti sono segnalate sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina in esterna si rallenta tra Prenestina e l’uscita della Roma L’Aquila a Roma Nord trafficata via Salaria con rallentamenti all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe stessa situazione sulla Flaminia tra via di Grottarossa e via dei Due Ponti Code in ingresso a Roma poi sulle percorso Urbano della A24 tratto conservare Portonaccio direzione tangenziale in zona Ponte Galeria sulla via Portuense si svolge un concorso pubblico presso i padiglioni della fiera di Roma possibili disagi durante la flusso e deflusso di partecipanti per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it da ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 21 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno dalla redazione code a tratti sono segnalate sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina in esterna si rallenta tra Prenestina e l’uscita dellaL’Aquila aNord trafficata via Salaria con rallentamenti all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe stessa situazione sulla Flaminia tra via di Grottarossa e via dei Due Ponti Code in ingresso apoi sulle percorso Urbano della A24 tratto conservare Portonaccio direzione tangenziale in zona Ponte Galeria sulla via Portuense si svolge un concorso pubblico presso i padiglioni della fiera dipossibili disagi durante la flusso e deflusso di partecipanti per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da ...

VAIstradeanas : 07:47 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Raccordo Anulare ??????Code altezza Via Ardeatina > Aurelia #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??#Roma #lavori - Via Ardeatina ?Strada chiusa tra Via di Tor Pagnotta e Raccordo Anulare in entrambe le direzioni… - LuceverdeRoma : Buongiorno da @LuceverdeRoma notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma - VAIstradeanas : 06:35 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h -