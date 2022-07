Traffici di armi con la Libia La Marina italiana assesta il primo colpo

(Di giovedì 21 luglio 2022) Lo scorso 18 luglio la Nave Grecale in forza dell’operazione Irini dell’Unione Europea ha intercettato la nave Mv Victory Roro battente bandiera della Guinea Equatoriale, con a bordo, secondo quanto apprende La Notizia, mezzi da combattimento destinati a qualche fazione ine quindi soggetti a embargo secondo la risoluzione Onu. Il 18 luglio la Nave Grecale ha intercettato una nave battente bandiera della Guinea con a bordoe mezzi da combattimento destinati allaIl comandante di Irini, il Contrammiraglio Stefano Turchetto, ha disposto così di scortare la nave fino a un porto in Italia e poi a Marsiglia. Durante l’ispezione, il team ha identificato decine di veicoli progettati o modificati per uso militare e quindi ritenuti in violazione dell’embargo sulledelle Nazioni Unite nei confronti della ...

