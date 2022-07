Tour de France | Pogacar in volata ma Vingegaard tiene - Sport - quotidiano net

SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO TOUR DE FRANCE, 17^ TAPPA: VINCE POGACAR SECONDO VINGEGAARD CHE RESTA MAGLIA GIALLA - Gazzetta_it : #Ciclismo #Tour 2022: #Pogacar attacca e regala il tris, #Vingegaard difende la maglia gialla - Eurosport_IT : Fabio Casartelli era un talento speciale: ci ha lasciato 27 anni fa sulle strade del Tour de France, aveva 24 anni… - usatoscherma : RT @a_autieri: Mondiali di scherma e atletica, Tour de France all'ultimo atto, più o meno, con una sfida ad altissimo livello, ma niente, i… - rep_motori : Al Tour de France le gomme dei motori [aggiornamento delle 07:28] -

"Ilnon è finito: io ci credo ancora, finché ci sarà strada per farlo attaccherò", promette uno stremato Pogacar, che ormai di squadra non può più parlare: col ritiro di Majka, strappatosi un ...PROGRAMMA Partenza ore 13.40 Arrivo ore 17.30 circaNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sugli ultimi due colli di una tappa pirenaica che fila a velocità supersonica, di Pogacar ce ne sono due: quello originale e il suo compagno McNulty, in versione skilift di lusso. Non basta per far pe ...