Tour de France 2022, Vingegaard pigliatutto: 'L'avevo promesso alla mia famiglia' - Sport - Altri Sport (Di giovedì 21 luglio 2022) Jonas Vingegaard Roma, 21 luglio 2022 - Dopo la stoccata sulle Alpi arriva quella sui Pirenei che probabilmente chiude i giochi per la vittoria finale del Tour de France 2022 : Jonas Vingegaard stacca ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) JonasRoma, 21 luglio- Dopo la stoccata sulle Alpi arriva quella sui Pirenei che probabilmente chiude i giochi per la vittoria finale delde: Jonasstacca ...

ilpost : Il secondo in classifica al Tour de France è scivolato in discesa, il primo lo ha aspettato - RaiNews : Splendida immagine al #TourdeFrance: Pogacar e Vingegaard duellano sui Pirenei, lo sloveno cade e la maglia gialla… - repubblica : Tour de France, Pogacar cade, Vingegaard lo aspetta e lo aiuta e rialzarsi: il gesto di grande sportività della mag… - ErosFrare : RT @ledep: Smettiamo di chiamarlo Tour de France e passiamo direttamente a 'Tre settimane di Wout van Aert che porta a spasso per la Franci… - francioniflli : Tour de France: Vingegaard vince 18/a tappa e prenota il trionfo a Parigi – A24 SPORT: -