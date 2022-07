Tour de France 2022, Tadej Pogacar: “Sono caduto per colpa mia. Vingegaard ha dimostrato di essere il più forte” (Di giovedì 21 luglio 2022) Giornata difficilissima per Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Emirates è caduto sulla discesa del Col de Spandelles, è stato aspettato da un commovente Jonas Vingegaard, e ha poi alzato bandiera negli ultimi chilometri verso Hautacam. Alla fine il classe 1998 è arrivato al traguardo in seconda posizione a 1’08” dal vincitore Vingegaard e ha dunque perso quasi totalmente la possibilità di vincere questa Grand Boucle. “Ho dato tutto, il secondo posto è stato il meglio – ha affermato Pogacar subito dopo la tappa odierna – Ho provato il tutto per tutto. Devo essere orgoglioso di quello che ho fatto e di quello che ho provato”. Tour de France, Jonas Vingegaard prima resiste, poi stacca Pogacar a Hautacam: ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Giornata difficilissima per. Lo sloveno della UAE Emirates èsulla discesa del Col de Spandelles, è stato aspettato da un commovente Jonas, e ha poi alzato bandiera negli ultimi chilometri verso Hautacam. Alla fine il classe 1998 è arrivato al traguardo in seconda posizione a 1’08” dal vincitoree ha dunque perso quasi totalmente la possibilità di vincere questa Grand Boucle. “Ho dato tutto, il secondo posto è stato il meglio – ha affermatosubito dopo la tappa odierna – Ho provato il tutto per tutto. Devoorgoglioso di quello che ho fatto e di quello che ho provato”.de, Jonasprima resiste, poi staccaa Hautacam: ...

ilpost : Il secondo in classifica al Tour de France è scivolato in discesa, il primo lo ha aspettato - RaiNews : Splendida immagine al #TourdeFrance: Pogacar e Vingegaard duellano sui Pirenei, lo sloveno cade e la maglia gialla… - repubblica : Tour de France, Pogacar cade, Vingegaard lo aspetta e lo aiuta e rialzarsi: il gesto di grande sportività della mag… - LPincia : RT @signori_massimo: Sto guardando il tour de France, come già notato da anni non c'è in alcuna tappa un tifoso di colore, non un magrebino… - SportRepubblica : Vingegaard stacca Pogacar e vince a Hautacam: la maglia gialla mette le mani sul Tour de France -