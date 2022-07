Tour de France 2022, Pogacar ha attaccato a ripetizione sulla penultima salita, poi Vingegaard lo ha staccato a Hautacam: cosa è successo nella tappa decisiva (Di giovedì 21 luglio 2022) La tappa numero 18 del Tour de France, l’ultima a proporre il terreno preferito dagli scalatori, ha emesso i suoi verdetti. Jonas Vingegaard è andato a centrare la seconda vittoria di questa edizione, staccando di nuovo il grande rivale Tadej Pogacar, consolidando la sua leadership ed ipotecando il successo finale. L’ultima battaglia di questa Grande Boucle ha offerto tutto quello che gli appassionati delle due ruote potevano sperare. Lo sloveno ha dato il tutto per tutto sulla seconda salita di giornata, sulle pendenze del Col de Spandelles, attaccando a ripetizione. La prima accelerazione è arrivata a 40 km dal traguardo, sulle prime rampe dell’ascesa, poi un’altra pochi metri dopo, continuando ad accelerare fino all’ultima curva ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Lanumero 18 delde, l’ultima a proporre il terreno preferito dagli scalatori, ha emesso i suoi verdetti. Jonasè andato a centrare la seconda vittoria di questa edizione, staccando di nuovo il grande rivale Tadej, consolidando la sua leadership ed ipotecando ilfinale. L’ultima battaglia di questa Grande Boucle ha offerto tutto quello che gli appassionati delle due ruote potevano sperare. Lo sloveno ha dato il tutto per tuttosecondadi giornata, sulle pendenze del Col de Spandelles, attaccando a. La prima accelerazione è arrivata a 40 km dal traguardo, sulle prime rampe dell’ascesa, poi un’altra pochi metri dopo, continuando ad accelerare fino all’ultima curva ...

ilpost : Il secondo in classifica al Tour de France è scivolato in discesa, il primo lo ha aspettato - RaiNews : Splendida immagine al #TourdeFrance: Pogacar e Vingegaard duellano sui Pirenei, lo sloveno cade e la maglia gialla… - repubblica : Tour de France, Pogacar cade, Vingegaard lo aspetta e lo aiuta e rialzarsi: il gesto di grande sportività della mag… - CattaneoJaco : RT @ledep: Smettiamo di chiamarlo Tour de France e passiamo direttamente a 'Tre settimane di Wout van Aert che porta a spasso per la Franci… - stespo84 : Pogacar cade, Vingegaard rallenta per aspettarlo: la stretta di mano tra i due rivali - VIDEO -