Tour de France 2022, Nairo Quintana: “Avevo problemi di respirazione. Credo finiremo in una buona posizione” (Di giovedì 21 luglio 2022) Si complica la situazione relativa a Nairo Quintana in ottica classifica generale per il Tour de France 2022 dopo la tappa di oggi. Il colombiano è apparso in evidente difficoltà a livello fisico, come confermato dal corridore steso al termine della diciottesima tappa della Grande Boucle, e non è riuscito ad andare oltre la tredicesima posizione (+5’22” dal vincitore Vingegaard). Per il momento Quintana occupa il quinto posto in classifica, in quanto vista la contemporanea ottima prestazione di David Gaudu (dal quale paga un ritardo di 2’30”) ha perso la quarta posizione a favore proprio del Francese. La top 3 è ormai consolidata, mentre sono ancora in ballo il quarto e il quinto posto, tenendo d’occhio anche Louis Meintjes, sesto ad ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Si complica la situazione relativa ain ottica classifica generale per ildedopo la tappa di oggi. Il colombiano è apparso in evidente difficoltà a livello fisico, come confermato dal corridore steso al termine della diciottesima tappa della Grande Boucle, e non è riuscito ad andare oltre la tredicesima(+5’22” dal vincitore Vingegaard). Per il momentooccupa il quinto posto in classifica, in quanto vista la contemporanea ottima prestazione di David Gaudu (dal quale paga un ritardo di 2’30”) ha perso la quartaa favore proprio delse. La top 3 è ormai consolidata, mentre sono ancora in ballo il quarto e il quinto posto, tenendo d’occhio anche Louis Meintjes, sesto ad ...

