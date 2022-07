Tour de France 2022, le pagelle di oggi: Wout van Aert è meraviglioso. Vingegaard domina, Pogacar coraggioso (Di giovedì 21 luglio 2022) pagelle DICIOTTESIMA TAPPA Tour DE France 2022 Wout van Aert, voto 10: un fenomeno mostruoso, che il prossimo anno potrebbe addirittura sognare di giocarsi le sue chance in un grande giro. Va all’attacco dal chilometro zero, trova la fuga giusta, fa il ritmo costantemente, stacca tutti e poi viene raggiunto dai big. Non demorde, aiuta Vingegaard e addirittura stacca Pogacar. Dopo tutto ciò continua del suo passo e chiude terzo in vetta ad Hautacam. Assurda la sua prova odierna. Jonas Vingegaard, voto 9: seconda vittoria di tappa in questo Tour, Grande Boucle ipotecata e Maglia a Pois assicurata. Cosa di più? oggi c’è sicuramente una cosa che vale tantissimo: l’attesa di Pogacar in ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022)DICIOTTESIMA TAPPADEvan, voto 10: un fenomeno mostruoso, che il prossimo anno potrebbe addirittura sognare di giocarsi le sue chance in un grande giro. Va all’attacco dal chilometro zero, trova la fuga giusta, fa il ritmo costantemente, stacca tutti e poi viene raggiunto dai big. Non demorde, aiutae addirittura stacca. Dopo tutto ciò continua del suo passo e chiude terzo in vetta ad Hautacam. Assurda la sua prova odierna. Jonas, voto 9: seconda vittoria di tappa in questo, Grande Boucle ipotecata e Maglia a Pois assicurata. Cosa di più?c’è sicuramente una cosa che vale tantissimo: l’attesa diin ...

