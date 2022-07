Tour de France 2022 | la tappa di domani Castelnau-Magnoac – Cahors | percorso e altrimetria Frazione per i velocisti

Eurosport_IT : Fabio Casartelli era un talento speciale: ci ha lasciato 27 anni fa sulle strade del Tour de France, aveva 24 anni… - Luxgraph : Tour de France, Froome positivo al Covid annuncia il suo ritiro - zazoomblog : Tour de France 2022 anche Chris Froome positivo al Covid e costretto al ritiro - #France #anche #Chris #Froome - peppesava : RT @Ragusanews: Damiano Caruso ha il Covid, si ritira dal Tour de France: è la prima volta - Ragusanews : Damiano Caruso ha il Covid, si ritira dal Tour de France: è la prima volta -

Per la 18ª tappa non ripartirà infatti Damiano Caruso: il 34enne siciliano della Bahrain - Victorious, 10° al2020 e secondo al Giro d'Italia 2021, era 22° in classifica a 1.07'38' e in queste ...14.15 Ricucito il buco. Nel frattempo sono stati ripresi i sei fuggitivi. 14.14 Il gruppo si è spezzato in due tronconi!Le parole del quattro volte vincitore in carriera della Grande Boucle poco prima della partenza della 18ª tappa: "È stata una corsa molto importante per noi" ...In attesa di scoprire l’esito della tappa odierna, è già arrivato il momento di dare un’occhiata alla frazione di domani, la diciannovesima di questo Tour de France 2022. Si partirà da Castelnau-Magno ...