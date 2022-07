Tour de France 2022 | il borsino dei favoriti della tappa di oggi | ultima sfida in salita tra Pogacar e Vingegaard

(Di giovedì 21 luglio 2022) Grande attesa per laodierna alde. Il percorso prevede infatti l’, epica, battaglia indi questa edizione. Seppure manchi ancora la durissima cronometrofrazione numero 20, la giornata diè destinata a definire alcuni dei verdetti più importanti di classifica. Difficile quindi individuarediversi da Tadeje Jonas. Lo sloveno ci proverà in tutti i modi, non è da escludere anche un attacco già sulla prima ascesa, il Col d’Aubisque,lunga e piuttosto impegnativa, ma posta a quasi 70 km di distanza dal traguardo.sa che la cronometro potrebbe aiutarlo e che potrebbe essere decisivo recuperare anche solo ...

"Il Tour non è finito: io ci credo ancora, finché ci sarà strada per farlo attaccherò", promette uno stremato Pogacar, che ormai di squadra non può più parlare: col ritiro di Majka, strappatosi un ...

Il Tour de France Femmes è tornato e lo fa in grande stile grazie ad un'organizzazione colossale e lanciando praticamente la sfida a tutte le altre corse a tappe. La Grande Boucle torna dopo vari anni ...