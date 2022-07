Tour de France 2022, Enric Mas: “Ho paura delle discese, spero di trovare una soluzione” (Di giovedì 21 luglio 2022) Diciannovesimo nella tappa odierna con arrivo in quel di Hautacam, fuori dalla top-10 parziale. Un Tour de France da dimenticare per l’iberico Enric Mas: il capitano della Movistar, nonostante un attacco per provare ad anticipare i movimenti dei big, è rimbalzato perdendo diversi minuti. Come riportato da Spaziociclismo, nelle dichiarazioni l’iberico ha svelato: “Ho una paura delle discese che ho portato dentro di me per l’intero Tour. Speriamo di trovare una soluzione a questo problema per la Vuelta. Sono dei cicli, ho avuto tre cadute consecutive quest’anno, non so se dipenda da quello o meno, ma speriamo che possa passare entro la Vuelta”. Prosegue: “Dobbiamo imparare da questo momento che stiamo passando. Essere in gara con due ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Diciannovesimo nella tappa odierna con arrivo in quel di Hautacam, fuori dalla top-10 parziale. Undeda dimenticare per l’ibericoMas: il capitano della Movistar, nonostante un attacco per provare ad anticipare i movimenti dei big, è rimbalzato perdendo diversi minuti. Come riportato da Spaziociclismo, nelle dichiarazioni l’iberico ha svelato: “Ho unache ho portato dentro di me per l’intero. Speriamo diunaa questo problema per la Vuelta. Sono dei cicli, ho avuto tre cadute consecutive quest’anno, non so se dipenda da quello o meno, ma speriamo che possa passare entro la Vuelta”. Prosegue: “Dobbiamo imparare da questo momento che stiamo passando. Essere in gara con due ...

ilpost : Il secondo in classifica al Tour de France è scivolato in discesa, il primo lo ha aspettato - repubblica : Tour de France, Pogacar cade, Vingegaard lo aspetta e lo aiuta e rialzarsi: il gesto di grande sportività della mag… - RaiSport : #Pogacar cade, #Vingegaard rallenta per aspettarlo: la stretta di mano tra i due rivali. Guarda il video ??… - ric_capecchi : Lezione di lealtà #ciclismo - zazoomblog : Tour de France 2022 Wout van Aert: “Potevo puntare alla Maglia a Pois! Mi sono testato in salita felice per la squa… -