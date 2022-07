Tour de France 2022, Damiano Caruso si ritira prima della diciottesima tappa (Di giovedì 21 luglio 2022) Finisce qui. Damiano Caruso ha deciso di dire basta per questo Tour de France 2022, prima del via della diciottesima tappa. Una frazione di 143,2 km di grande fatica, da Lourdes a Hautacam che prevede grandi salite. Dopo 60 km i corridori affronteranno prima il Col d’Aubisque (Hors Categorie di 16,4 km al 7,1%), poi una lunga discesa prima di affrontare l’erta del Col de Spandelles e proiettarsi al gran finale a Hautacam (13,6 km al 7,8% di pendenza media). Necessari cervello fresco e grandi gambe, tutti requisiti che Caruso non aveva dimostrato nel corso di questo Tour. Le sue aspettative erano diverse, pensando ai risultati passati: secondo posto al Giro d’Italia ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Finisce qui.ha deciso di dire basta per questodedel via. Una frazione di 143,2 km di grande fatica, da Lourdes a Hautacam che prevede grandi salite. Dopo 60 km i corridori affronterannoil Col d’Aubisque (Hors Categorie di 16,4 km al 7,1%), poi una lunga discesadi affrontare l’erta del Col de Spandelles e proiettarsi al gran finale a Hautacam (13,6 km al 7,8% di pendenza media). Necessari cervello fresco e grandi gambe, tutti requisiti chenon aveva dimostrato nel corso di questo. Le sue aspettative erano diverse, pensando ai risultati passati: secondo posto al Giro d’Italia ...

Eurosport_IT : Fabio Casartelli era un talento speciale: ci ha lasciato 27 anni fa sulle strade del Tour de France, aveva 24 anni… - infoitsport : Tour de France 2022 - Lourdes-Hautacam: percorso, favoriti, orari, GPM, quote scommesse e dove vederla in tv e stre… - infoitsport : Tour de France, tappa 18 in tv e streaming: dove vederla, diretta in chiaro, canale, orari / Lourdes - Hautacam - infoitsport : DAMIANO CARUSO LASCIA IL TOUR DE FRANCE - OA_Sport : #TDF2022 Damiano Caruso si ritira prima del via della tappa odierna: sintomi influenzai per lui in un Tour deludent… -