Tour de France 2022 | Chris Froome si ritira per positività al Covid

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 luglio 2022) Prima del via della diciottesima tappa delde, ultimo tappone pirenaico, ci sono notizie riguardanti alcuni ritiri. Damiano Caruso è stato costretto ad alzare bandiera bianca per alcuni sintomi influenzali, mentree lo spagnolo Imanol Erviti sono risultati positivi al. Nel caso del quattro volte vincitore della Grande Boucle si tratta di un vero peccato perché soprattutto nelle tappe di montagna si era comportato bene, citando il terzo posto nella significativa e impegnativa frazione dell’Alpe d’Huez, dove il britannico aveva fatto vedere sprazzi della sua classe. “Ciao ragazzi, purtroppo ho una brutta notizia da condividere con voi. Stamani un test ha rivelato che ho contratto il, quindi non posso essere al via oggi. Sono molto dispiaciuto di non ...