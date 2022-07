Totti | l' ex calciatore torna sui social | come ha risposto Ilary

trash_italiano : Mercoledì Chi pubblicherà le foto dell’incontro tra Totti e la presunta fiamma, Noemi. Secondo la rivista, tutto sa… - redazionerumors : Ormai l'addio tra la conduttrice e l'ex calciatore è ufficiale e questo ha portato alcune ripercussioni anche a liv… - AS_Totti : RT @OfficialASRoma: ??? “Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con la ma… - calabrone37 : @alessandrogril7 @JuveFacevaCose Posso fare una domanda? I #DelPiero, totti, maldini, chiellini, Zanetti quali sold… - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Ilary Blasi e Francesco Totti, botta e risposta sui social. Il calciatore pubblica la prima foto dopo l'annuncio della… -

Fortementein.com

Le prime parole di Dybala dadella Roma. Di seguito quanto dichiarato dal fuoriclasse argentino ai canali del club ... so che è molto importante qui per. Credo che quel numero e quella ...Da oggi, Paulo Dybala è ufficialmente un giocatore della Roma . Ilargentino ha firmato fino al 30 giugno 2025 e alla fine indosserà la maglia numero 21, non la 10 diche ha avuto l'onore di vestire alla Juventus. Per Dybala contratto di tre anni più ... Maurizio Costanzo, le parole inaspettate su Totti e Ilary: la proposta del conduttore è sconvolgente L'ex Juve parla da nuovo giocatore giallorosso: "La trattativa è stata veloce, ora sono qui per vincere ancora" ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...