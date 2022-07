Torreira interessa in Serie A | la Juventus lo valuta

(Di giovedì 21 luglio 2022) Lucaspotrebbe rientrare tra i giocatori in ottica bianconera. Il centrocampistanon solo inA, ma anche in Liga Lucase la. Il calciatore uruguayano sembra non rientrare nei piani dell’Arsenal, che dopo la fine del prestito a Firenze sembra chiedere 15 milioni per liberarsene. Complice anche un contratto fino L'articolo

... ma nel frattempo ha ricevuto la proposta di ingaggio dall'entourage di Lucas, ex ... Il Cholito Simeone è in uscita dall'Hellas Verona eal Siviglia . Infine, la Salernitana ha ...Lucas© LaPresseCome raccontato da Calciomercato.it, la Fiorentina ha cercato di abbassare sia i 15 milioni del riscatto previsti nell'accordo con l'Arsenal che l'ingaggio del giocatore. E ... Torreira ha mercato in Serie A: ci sono 3 squadre, la Juve è interessata Lucas Torreira potrebbe rientrare tra i giocatori in ottica bianconera. Il centrocampista interessa non solo in Serie A, ma anche in Liga ...Tornato all'Arsenal dopo una stagione in prestito alla Fiorentina, Lucas Torreira, centrocampista classe 1996 della nazionale uruguaiana, avrebbe mercato in Serie A: come riportato da ...