Torna il Timber Forum, l'evento per la filiera delle costruzioni in legno (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Per il 2022 Assolegno, Casaclima & Habitech Tornano ad organizzare insieme un grande appuntamento dedicato al costruire sostenibile. Il 13 e 14 ottobre a Lazise (Verona) nella cornice della dogana veneta si terrà l'evento di riferimento per la filiera del legno. Mettere insieme comparto professionale, quello industriale e la compagine pubblica per favorire una crescita attraverso il confronto e il dialogo: questo lo scopo principale dell'edizione 2022 del Timber Forum dedicata interamente al tema dell'abitare sostenibile. Quindi un unico grande momento di aggregazione coordinato da Assolegno, CasaClima e Habitech che vedrà la partecipazione di relatori di caratura internazionale confrontarsi con la platea in un format innovativo.

