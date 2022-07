Torna il Penisola Sorrentina Sport Festival. Pino Porzio e Manfredo Fucile tra i premiati

(Di giovedì 21 luglio 2022) Giunge alla sua seconda edizione il, ideato da Salvatore Aiello della Ssd Acquaefitness Openclub palestre ed organizzato con il supporto di Gennaro Rega, presidente della Csa in Campania e del responsabile del Campus 3S, Tommaso Mandato. Il programma prevede due giorni ricchi di eventiivi che si apriranno domani 22 luglio alle ore 9,30 in piazza Andrea Veniero, con il villaggio delloCsain, che coinvolgerà i bambini in gare e giochi targatis Camp. Alle 17,30, la sala consiliare del Comune di Sorrento ospiterà il Premio, presentato dai giornalisti Raffaele Auriemma e Monia Alloggio. Tanti atleti eivi nazionali e locali ...

... organizzata dall'1 al 4 settembre 2022 , il focus è dedicato alla Balcanica , in omaggio ... Ora sia fare sul serio, con un programma che intreccia gastronomia, spettacoli di folklore, ...