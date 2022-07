Torino, c'è già il nome del dopo Bremer: parte la trattativa (Di giovedì 21 luglio 2022) dopo aver perso Bremer, il Torino volta pagina ed è a caccia del sostituto: tra i profili che piacciono ai granata c'è quello... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022)aver perso, ilvolta pagina ed è a caccia del sostituto: tra i profili che piacciono ai granata c'è quello...

GiovaAlbanese : #Cherubini operativo a Torino: raggiungerà la #Juventus in tournée nei prossimi giorni. #Nedved al seguito della sq… - _Morik92_ : Non risultano contatti recenti tra la #Juve e l'entourage di #Bremer ? Sul difensore del #Torino (che ha già da te… - giabro1960 : @lucapibiri @iN3ViTaBiLi @navelis67 Ahhhhh su questo sono pienamente d'accordo con te,se leggi un mio twitt ho già… - Insider1899 : @RescueM79072253 @Elliot0104 60 cash non ci credete nemmeno voi, massimo massimo 40... Aveva già fatto le valigie p… - white25_11 : Le pazze che già stanno a torino da 4 giorni: -