Top Gun: Maverick supera Avengers nella Top 10 dei migliori incassi di sempre negli USA (Di giovedì 21 luglio 2022) Il film Top Gun: Maverick ha superato Avengers nella classifica dei migliori incassi ottenuti sul mercato americano. Top Gun: Maverick ha superato nella classifica degli incassi americani Avengers: il film con star Tom Cruise ha infatti raggiunto quota 623.8 milioni di dollari, lasciandosi alle spalle il film Marvel che si era fermato a 623.3 milioni di dollari. Il progetto della Paramount sembra inoltre destinato a proseguire la scalata, forse riuscendo a superare persino Titanic e Jurassic World. La classifica dei migliori incassi è guidata da Star Wars: Il risveglio della forza che è in prima posizione con i suoi 936.6 milioni di dollari e Top Gun: ...

