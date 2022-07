Toninelli in cravatta nera “festeggia” il funerale del governo Draghi. E invoca il ritorno di Di Battista (Di giovedì 21 luglio 2022) Ora Danilo Toninelli può dirlo senza ipocrisie: “Non ho mai amato Draghi”, dice a La Stampa e ironizzando sulla sua cravatta nera da funerale, indossata per celebrare le morte del governo dei migliori. L’ex ministro del governo Conte può togliersi più di un sassolino dalle scarpe «Il peccato originale è di Draghi – infierisce il senatore grillino – Si è dimesso la settimana scorsa avendo incassato una maggioranza del 70% e oggi ne ha pagato le conseguenze. Noi ripetevamo da mesi che un provvedimento con quelle due o tre porcherie non lo avremmo mai votato». E ancora, sull’esito del voto dell’aula, si dice contentissimo e d’accordissimo con la linea di Conte, che ha chiesto di avere delle risposte alle emergenze del Paese. Io magari non avrei fatto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 luglio 2022) Ora Danilopuò dirlo senza ipocrisie: “Non ho mai amato”, dice a La Stampa e ironizzando sulla suada fule, indossata per celebrare le morte deldei migliori. L’ex ministro delConte può togliersi più di un sassolino dalle scarpe «Il peccato originale è di– infierisce il senatore grillino – Si è dimesso la settimana scorsa avendo incassato una maggioranza del 70% e oggi ne ha pagato le conseguenze. Noi ripetevamo da mesi che un provvedimento con quelle due o tre porcherie non lo avremmo mai votato». E ancora, sull’esito del voto dell’aula, si dice contentissimo e d’accordissimo con la linea di Conte, che ha chiesto di avere delle risposte alle emergenze del Paese. Io magari non avrei fatto ...

SecolodItalia1 : Toninelli in cravatta nera “festeggia” il funerale del governo Draghi. E invoca il ritorno di Di Battista… - lifestyleblogit : Senato, siparietto in buvette su cravatta nera Toninelli - - telodogratis : Senato, siparietto in buvette su cravatta nera Toninelli - zazoomblog : Ultime Notizie – Senato siparietto in buvette su cravatta nera Toninelli - #Ultime #Notizie #Senato #siparietto - fisco24_info : Senato, siparietto in buvette su cravatta nera Toninelli: (Adnkronos) - 'Perché? Non siamo a un funerale?' ironizza… -