Tom Cruise cerca casa a Londra nella “strada dei miliardari” | ma vuole andare al risparmio

Leggi su amica

(Di giovedì 21 luglio 2022) Tomvivere aperché si è innamorato della città (e di Kate Middleton?). Per questo standoin uno dei posti più esclusivi della capitale. Ma ha un budget molto ristretto. E dire che è l’attore più pagato di Hollywood… Foto Ansa Giusto oggi sono stati pubblicati i guadagni dei divi di Hollywood. E in vetta, con un distacco abissale sul secondo, c’è lui, l’action man in persona, Tom. Che si porta a100 e passa milioni di dollari. Grazie a Top Gun: Maverick. Film da record che viaggia sull’1,2 miliardi di dollari di incasso al botteghino. Per questo fa sorridere che della notizia su Tomche“strada dei miliardari” di ...