Agenzia askanews

La Banca del Giappone (BoJ), inrispetto alle altre principali banche centrali, ha confermato oggi la sua politica monetaria espansiva, anche a fronte dell'inflazione al consumo in crescita. Il board dell'istituto ...Dei principali indici,, "A" shares cinesi, Seul Sydney e Taiwan hanno chiuso in guadagno, l'... In fortesolo il gas europeo purtroppo, ma questa è un'altra storia. Come abbiamo ... Tokyo in controtendenza: BoJ conferma politica monetaria espansiva Roma, 21 lug. (askanews) - La Banca del Giappone (BoJ), in controtendenza rispetto alle altre principali banche centrali, ha confermato oggi la ...Attesa per inflazione Usa. A Piazza Affari pesanti le banche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 lug - Dopo una settimana di buoni ...