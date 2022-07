Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Medellin 2022: l’Italia non brilla nel ranking round del ricurvo (Di giovedì 21 luglio 2022) Si è appena conclusa la seconda giornata della quarta tappa stagionale valevole per la Coppa del Mondo di Tiro con l’arco outdoor 2022, in corso di svolgimento a Medellin (in Colombia). Day-2 riservato come di consueto al ranking round dell’arco olimpico, in cui l’Italia non ha brillato particolarmente. Prestazione positiva in campo femminile per Lucilla Boari e Chiara Rebagliati (reduce dall’oro nel Tiro di campagna ai World Games), rispettivamente 14ma e 18ma con 654 e 648 punti, mentre hanno fatto molta più fatica Tatiana Andreoli (52ma con 617) e Vanessa Landi (54ma con 615). Tutte e quattro hanno comunque superato il taglio (a 64) e prenderanno parte agli scontri diretti ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Si è appena conclusa la seconda giornata della quarta tappa stagionale valevole per ladeldiconoutdoor, in corso di svolgimento a(in Colombia). Day-2 riservato come di consueto aldelolimpico, in cuinon hato particolarmente. Prestazione positiva in campo femminile per Lucilla Boari e Chiara Rebagliati (reduce dall’oro neldi campagna ai World Games), rispettivamente 14ma e 18ma con 654 e 648 punti, mentre hanno fatto molta più fatica Tatiana Andreoli (52ma con 617) e Vanessa Landi (54ma con 615). Tutte e quattro hanno comunque superato il taglio (a 64) e prenderanno parte agli scontri diretti ...

