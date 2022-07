The Crown cambia il finale e Netflix vuole anticipare l’uscita del reality di Harry e Meghan (Di giovedì 21 luglio 2022) Netflix ha chiesto a Peter Morgan di cambiare il finale di The Crown e, contemporaneamente, ha deciso di anticipare l’uscita della docuserie sulla vita del principe Harry e di Meghan Markle, in concomitanza con The Crown 5. Perché tutta questa fretta? Foto Getty A dimostrazione che i tormenti della famiglia reale britannica sono una miniera d’oro, Netflix ha deciso una mossa azzardata. Anzi due. Ha chiesto a Peter Morgan – padre e padrone della serie – di cambiare il finale della sesta e ultima stagione di The Crown. Spostando un po’ più in là l’orizzonte temporale. E, pare, abbia deciso si anticipare la già discussa docuserie (ma sembra più un ... Leggi su amica (Di giovedì 21 luglio 2022)ha chiesto a Peter Morgan dire ildi Thee, contemporaneamente, ha deciso dil’uscita della docuserie sulla vita del principee diMarkle, in concomitanza con The5. Perché tutta questa fretta? Foto Getty A dimostrazione che i tormenti della famiglia reale britannica sono una miniera d’oro,ha deciso una mossa azzardata. Anzi due. Ha chiesto a Peter Morgan – padre e padrone della serie – dire ildella sesta e ultima stagione di The. Spostando un po’ più in là l’orizzonte temporale. E, pare, abbia deciso sila già discussa docuserie (ma sembra più un ...

