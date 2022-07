Terremoto in Forza Italia, dopo Gelmini lascia anche Brunetta: “Ha rinnegato la sua storia” (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma – ”Non sono io che lascio, ma è Forza Italia, o meglio quel che ne è rimasto, che ha lasciato se stessa e ha rinnegato la sua storia”. Lo scrive in una nota Renato Brunetta, annunciando il suo addio a Forza Italia dopo lo strappo di Maria Stella Gelmini (leggi qui). “Non votando la fiducia a Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura: l’europeismo, l’atlantismo, il liberalismo, l’economia sociale di mercato, l’equità, i cardini della storia gloriosa del Ppe, a cui mi onoro di essere iscritto, integralmente recepiti nell’agenda Draghi e nel pragmatismo visionario del Pnrr”, ha aggiunto. “Sono fiero di aver servito l’Italia da ministro di questo Governo. ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma – ”Non sono io che lascio, ma è, o meglio quel che ne è rimasto, che hato se stessa e hala sua”. Lo scrive in una nota Renato, annunciando il suo addio alo strappo di Maria Stella(leggi qui). “Non votando la fiducia a Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura: l’europeismo, l’atlantismo, il liberalismo, l’economia sociale di mercato, l’equità, i cardini dellagloriosa del Ppe, a cui mi onoro di essere iscritto, integralmente recepiti nell’agenda Draghi e nel pragmatismo visionario del Pnrr”, ha aggiunto. “Sono fiero di aver servito l’da ministro di questo Governo. ...

