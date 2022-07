Terna e Pirelli insieme per lo sviluppo della mobilità sostenibile (Di giovedì 21 luglio 2022) Con “CYCL-e around”, Pirelli offre un servizio di ‘e-bike sharing' aziendale mettendo a disposizione biciclette a pedalata assistita che potranno essere utilizzate dalle persone che lavorano in otto sedi di Terna, dislocate su tutto il territorio italiano, per gli spostamenti casa-ufficio, durante la giornata di lavoro o per il tempo libero. Infatti, con “CYCL-e around” si promuove una mobilità alTernativa complementare a quella tradizionale, con condizioni d'accesso più facili ai mezzi di trasporto sostenibili, permettendo di testare questa soluzione in sicurezza e affidandosi alla competenza di un player da sempre attivo nelle varie forme di mobilità come Pirelli. Quattro le modalità di noleggio offerte nell'ambito dell'accordo fra Terna, la società che gestisce la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Con “CYCL-e around”,offre un servizio di ‘e-bike sharing' aziendale mettendo a disposizione biciclette a pedalata assistita che potranno essere utilizzate dalle persone che lavorano in otto sedi di, dislocate su tutto il territorio italiano, per gli spostamenti casa-ufficio, durante la giornata di lavoro o per il tempo libero. Infatti, con “CYCL-e around” si promuove unaaltiva complementare a quella tradizionale, con condizioni d'accesso più facili ai mezzi di trasporto sostenibili, permettendo di testare questa soluzione in sicurezza e affidandosi alla competenza di un player da sempre attivo nelle varie forme dicome. Quattro le modalità di noleggio offerte nell'ambito dell'accordo fra, la società che gestisce la ...

