Tennis, Dominic Thiem: “Ora sento di aver riavviato veramente la mia carriera” (Di giovedì 21 luglio 2022) Sembra raggiante più che mai Dominic Thiem, Tennista reduce dalla vittoria ai sedicesimi di finale dell’ATP 250 Gstaad 2022 ai danni del francese Hugo Gaston. L’atleta austriaco si è infatti detto altamente soddisfatto delle prestazioni sciorinate fino a questo momento che, inequivocabilmente, hanno confermato uno stato di forma in costante crescita. “Mesi fa ho visto che le cose non funzionavano, non riuscivo a vincere le partite, quindi ho parlato con la mia squadra per fare un blocco di allenamenti diversi che mi facessero tornare alle origini – ha detto il Tennista nelle parole raccolte da Tennis.com – Ora sento di aver riavviato davvero la mia carriera , ho la stessa sensazione che avevo all’inizio, quando tutto mi emozionava ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Sembra raggiante più che maita reduce dalla vittoria ai sedicesimi di finale dell’ATP 250 Gstaad 2022 ai danni del francese Hugo Gaston. L’atleta austriaco si è infatti detto altamente soddisfatto delle prestazioni sciorinate fino a questo momento che, inequivocabilmente, hanno confermato uno stato di forma in costante crescita. “Mesi fa ho visto che le cose non funzionavano, non riuscivo a vincere le partite, quindi ho parlato con la mia squadra per fare un blocco di allenamenti diversi che mi facessero tornare alle origini – ha detto ilta nelle parole raccolte da.com – Oradidavvero la mia, ho la stessa sensazione che avevo all’inizio, quando tutto mi emozionava ...

TennisWorldit : 'Mi sono sentito come a inizio carriera': Thiem ripercorre le tappe del rientro: Dominic Thiem è ritornato al succe… - TennisWorldit : Wta Palermo - Giornata agrodolce per l'Italia. Passa Bronzetti, forfait Trevisan: Da registrare a Gstaad il faticos… - TennisWorldit : Dominic Thiem pazzo di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: le parole dell'austriaco: L'austriaco ha speso parole di gra… - RSIsport : ?? Nel derby elvetico del primo turno di Gstaad ad imporsi è stato Dominic Stricker, che ha sconfitto in tre set il… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Dominic Thiem ritrova il sorriso a Bastad e il tennis ritrova un grande campione. L’austriaco vola ai quarti del Nordea O… -