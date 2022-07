Tennis, Djokovic non può entrare negli USA: la petizione per farlo giocare (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Tennista non potrà giocare, a oggi, l’ultima prova Slam Salvo qualche sopresa, Novak Djokovic non potrà giocare l’ultima prova Slam dell’anno. Gli US Open. Il motivo? sempre lo stesso: non ha vaccinazione anti covid e le norme in vigore in alcuni paesi gli vietano l’ingresso. Dopo Wimbledon, l’ex numero uno al mondo aveva detto: “Se mi sarà permesso, sarò a New York. Altrimenti non è la fine del mondo”. Con le attuali regole, Djokovic non può entrare negli Stati Uniti d’America (e nemmeno in Canada dove si giocano alcuni Masters 1000). Attualmente risulta iscritto regolarmente ma sembra difficile che qualcosa cambi. Intanto è nata anche una petizione lanciata da alcuni tifosi del serbo, su Change.org, in cui sono state raccolte già 12.000 mila ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Ilta non potrà, a oggi, l’ultima prova Slam Salvo qualche sopresa, Novaknon potràl’ultima prova Slam dell’anno. Gli US Open. Il motivo? sempre lo stesso: non ha vaccinazione anti covid e le norme in vigore in alcuni paesi gli vietano l’ingresso. Dopo Wimbledon, l’ex numero uno al mondo aveva detto: “Se mi sarà permesso, sarò a New York. Altrimenti non è la fine del mondo”. Con le attuali regole,non puòStati Uniti d’America (e nemmeno in Canada dove si giocano alcuni Masters 1000). Attualmente risulta iscritto regolarmente ma sembra difficile che qualcosa cambi. Intanto è nata anche unalanciata da alcuni tifosi del serbo, su Change.org, in cui sono state raccolte già 12.000 mila ...

