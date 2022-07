Globalist.it

"Draghi si è dimesso perché il M5S non gli aveva dato la fiducia, noi abbiamo detto che se uno non dà la fiducia in un momento così complicato vuol dire che è fuori dal Governo", ha spiegato. "...È l'annucio del coordinatore di Forza Italia, Antoniosu Twitter.il commento del deputato azzurro Elio Vito . 'ha annunciato con toni trionfali l'ingresso in Forza Italia ... Tajani polemico: “Draghi ha scelto il Pd, noi non avremmo mai votato quel provvedimento” In una giornata cruciale per le sorti del Governo italiano, La7 ha scelto di mandare in onda la pubblicità prima del Tg: la reazione di Enrico Mentana ...Letta: "Domani sarà una bella giornata".Il premier in mattinata da Mattarella. E dopo le polemiche ha incontrato Salvini e Tajani. Vertice fiume del centrodestra a Villa Grande. La Lega: "No a esecuti ...