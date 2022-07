Summer Cup U12, gli azzurrini cercano la qualificazione alle fasi finali (Di giovedì 21 luglio 2022) Dal 21 al 24 luglio sulla terra di Fuerth, in Germania, la nazionale maschile capitanata da Omar Urbinati si gioca un posto per le finals di Digione: in campo Giorgio Ghia, Stefano Palanza e Giuseppe Samarelli Leggi su federtennis (Di giovedì 21 luglio 2022) Dal 21 al 24 luglio sulla terra di Fuerth, in Germania, la nazionale maschile capitanata da Omar Urbinati si gioca un posto per le finals di Digione: in campo Giorgio Ghia, Stefano Palanza e Giuseppe Samarelli

