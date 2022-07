Sud mega set cinematografico ma con poche imprese e strutture | inchiesta del Sole 24 Ore

(Di giovedì 21 luglio 2022) Si moltiplicano le produzioni di film per cinema e televisione che utilizzano le città e i paesaggi meridionali come scena. Il Sud diventa un grande set, il successo ottenuto mette in evidenza le enormi potenzialità di crescita del settore che è però caratterizzato dall’assenza o la minima dimensione dellemeridionali del settore che finiscono spesso per lavorare a supporto delle grandi Case nazionali e internazionali. Servono risorse e nuoveper favorire l’affermazione di una industria locale e creare nuova occupazione. Il prossimo numero del Rapporto Sud del24 Ore in edicola venerdì 22 luglio in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna fotografa la situazione regione per regione. La Campania, che ha appena avuto una stagione d’oro con numerose presenze ai più ...

Il Denaro

Ora dai Patti per il, Agenda urbana e Pnrr, sono in arrivo risorse che potrebbero cambiarne il destino. L'amministrazione può contare su finanziamenti per 53 milioni e ha in programma una serie ...