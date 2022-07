Stalking sulla conduttrice Jacobelli, l'arrestato va a processo (Di giovedì 21 luglio 2022) E' stato mandato a processo con rito immediato il presunto stalker di Marialuisa Jacobelli, giornalista sportiva e conduttrice su Dazn, ovvero il 52enne Francesco Angelini, finito in carcere a fine ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) E' stato mandato acon rito immediato il presunto stalker di Marialuisa, giornalista sportiva esu Dazn, ovvero il 52enne Francesco Angelini, finito in carcere a fine ...

Stalking sulla conduttrice Jacobelli, l'arrestato va a processo

E' stato mandato a processo con rito immediato il presunto stalker di Marialuisa Jacobelli, giornalista sportiva e conduttrice su Dazn, ovvero il 52enne Francesco Angelini, finito in carcere a fine giugno. La conduttrice di Dazn, che ha circa 1,7 milioni di follower su Instagram dove già mesi fa raccontava di essere vittima di stalking e invitava a denunciare, ha dovuto cambiare casa.