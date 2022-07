Sri Lanka, presidente Wickremesinghe presta giuramento (Di giovedì 21 luglio 2022) Il sei volte primo ministro dello Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, ha prestato giuramento oggi come presidente del Paese: lo ha reso noto il suo ufficio. Wickremesinghe, 73 anni, eletto ieri dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Il sei volte primo ministro dello Sri, Ranil, hatooggi comedel Paese: lo ha reso noto il suo ufficio., 73 anni, eletto ieri dal ...

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per il popolo dello Sri Lanka. Esorto tutte le parti a cercare una soluzione pacifica alla presen… - marattin : In questo articolo del Washington Post si spiega come lo Sri Lanka sia fallito perché governato da “terrapiattisti”… - ladyonorato : La rivoluzione in Sri Lanka è esplosa a causa della crisi economica, innescata precisamente dalla brusca virata ver… - MarcoLu80849098 : RT @SmitArianna: SRI LANKA - Introduce il razionamento del carburante tramite codice QR. Quei passaporti vaccinali non ti hanno reso libe… - AncoraFischia : #SriLanka: i veri responsabili della crisi economica e politica.. -