Spread Btp - Bund vola a 237 punti | su massimi giornata

sole24ore : Crisi politica, tassi BTp più alti dei bond della Grecia. Gli esperti: «Lo spread può arrivare a 300»… - Radio1Rai : La #crisidigoverno ha spinto fortemente al ribasso Piazza Affari e ha fatto risalire lo spread tra Btp e Bund. Tutt… - classcnbc : PIAZZA AFFARI PAGA LA CRISI DI GOVERNO Nel #Draghi-day la borsa ha ceduto l'1,6% e oggi si preannuncia una giornat… - caselli_s : RT @lauranaka: 1/A bocca asciutta chi voleva un pasto gratis dalla #Bce di #Lagarde dopo aver sputato nel piatto dove mangia. Scudo anti-sp… - mittdolcino : Sarà spettacolare vedere l'EU tenere oiedi l'INPS già tecnicamente fallita perché sa che altrimenti l'euro termina.… -

Ieri la chiusura delloa 212 punti base Milano, 21 luglio 2022 - Alta tensione sui mercati finanziari per una giornata convulsa e nervosa. Riflettori sull'Italia: lo- Bund schizza in avvio a 230 punti, oltre i livelli della Grecia , per ritracciare a 224 punti base poco prima delle 9 e quindi risalire a 239 dopo le dimissioni di Draghi . Poi scende ...Il rialzo dellotrae Bund fino 237 punti (poi cala a 234) si accompagna anche ad una forte corrente di vendite sulle Borse europee ed in particolare su Milano che finisce con il cedere l'1,9%. Il Ftse Mib ...(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Il rialzo dello spread tra Btp e Bund fino 237 punti (poi cala a 234) si accompagna anche ad una forte corrente di ...MILANO, 21 LUG - Lo spread tra Btp e Bund dopo un iniziale calo, vola e tocca i 237 punti mentre è in corso la conferenza stampa della presidente della Bce, Christine Lagarde. Il differenziale ritocca ...