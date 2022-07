Sportmediaset – Cristiano Ronaldo al Napoli e Osimhen al Bayern: voglia di Champions (Di giovedì 21 luglio 2022) Clamorosa indiscrezione di mercato di Sportmediaset Cristiano Ronaldo al Napoli e Victor Osimhen al Bayern Monaco. Già da qualche settimana si parla di un possibile arrivo di Cr7 in maglia azzurra. Il giocatore portoghese è in rotta con il Manchester United ed inoltre vuole giocare la Champions League. Ten Hag nuovo manager degli inglesi non si opporrebbe minimamente alla cessione del giocatore che a 37 anni cerca ancora stimoli importanti per giocare ad altissimi livelli. Ad alimentare le voci di un arrivo di Ronaldo in maglia azzurra c’è la tentazione Bayern per Osimhen, dato che il club tedesco ha appena ceduto Lewandowski al Barcellona e cerca un sostituto all’altezza. Ronaldo vuole al ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 21 luglio 2022) Clamorosa indiscrezione di mercato diale VictoralMonaco. Già da qualche settimana si parla di un possibile arrivo di Cr7 in maglia azzurra. Il giocatore portoghese è in rotta con il Manchester United ed inoltre vuole giocare laLeague. Ten Hag nuovo manager degli inglesi non si opporrebbe minimamente alla cessione del giocatore che a 37 anni cerca ancora stimoli importanti per giocare ad altissimi livelli. Ad alimentare le voci di un arrivo diin maglia azzurra c’è la tentazioneper, dato che il club tedesco ha appena ceduto Lewandowski al Barcellona e cerca un sostituto all’altezza.vuole al ...

