Sportitalia – Simeone è del Napoli, Petagna va al Monza: annunci in arrivo (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Napoli è pronto ad annunciare Giovanni Simeone con Andrea Petagna che va al Monza. Un affare di calciomercato che era oramai vicino ad essere chiuso già da qualche giorno. Ieri anche Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, si era sbilanciando ammettendo la trattativa per il giocatore del Napoli. Giuntoli ha anticipato le mosse e già da qualche mese stava trattando Simeone con il Verona, giocatore argentino che nella scorsa stagione ha segnato 17 gol e che a 27 anni cerca una piazza di grande livello per esplodere in maniera definitiva. Simeone al Napoli e Petagna al Monza: intreccio di mercato I due affari sono strettamente legati, con Petagna che ha ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 21 luglio 2022) Ilè pronto adare Giovannicon Andreache va al. Un affare di calciomercato che era oramai vicino ad essere chiuso già da qualche giorno. Ieri anche Adriano Galliani, amministratore delegato del, si era sbilanciando ammettendo la trattativa per il giocatore del. Giuntoli ha anticipato le mosse e già da qualche mese stava trattandocon il Verona, giocatore argentino che nella scorsa stagione ha segnato 17 gol e che a 27 anni cerca una piazza di grande livello per esplodere in maniera definitiva.alal: intreccio di mercato I due affari sono strettamente legati, conche ha ...

Salvato95551627 : RT @napolipiucom: Sportitalia - Simeone è del Napoli, Petagna va al Monza: annunci in arrivo #calciomercatonapoli #napoli #PETAGNA #Simeon… - napolipiucom : Sportitalia - Simeone è del Napoli, Petagna va al Monza: annunci in arrivo #calciomercatonapoli #napoli #PETAGNA… - CalcioNapoli24 : Sportitalia - Il Napoli ha chiuso per Simeone, Petagna ad un passo dall'ufficializzazione al Monza #Napoli #Simeone… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Monza-Petagna e Napoli-Simeone, annunci in arrivo nelle prossime ore - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Monza-Petagna e Napoli-Simeone, annunci in arrivo nelle prossime ore -