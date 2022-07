Southampton | UFFICIALE | in arrivo Sekou Mara

zazoomblog : Southampton UFFICIALE: colpo in attacco preso Mara dal Bordeaux - #Southampton #UFFICIALE: #colpo… - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Romeo #Lavia è un nuovo giocatore del #Southampton Arriva a titolo definitivo dal #ManchesterCity pe… -

Con un comunicato il Bordeaux ha reso nota la cessione a titolo definitivo di Sekou Mara, in procinto di iniziare una nuova avventura in Inghilterra, al Southampton. I francesi spiegano di aver raggiunto un accordo. Ma non giocherà nel Milan: oggi è stato ufficializzato il suo trasferimento al Southampton, che lo ha strappato alla concorrenza per 11 milioni di euro. UFFICIALE: Il Bordeaux saluta il gioiellino Mara: passa al Southampton per 13 milioni