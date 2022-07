Sorteggiato il calendario del Campionato Primavera 1 | esordio con il Lecce per il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 21 luglio 2022)– Il, allenato da Nicolò Frustalupi, nell’ultima stagione ha raggiunto la salvezza solo ai playout contro il Genoa. Gli azzurrini hanno da poco concluso il ritiro estivo pread Alfadene, in Abruzzo, e sono ritornati a: i ragazzi sono pronti a lottare anche nella prossima stagione.Nella giornata di ieri, è stato diramato dalla Lega Serie A, ildel1 per la stagione 2022/2023. Ilinizierà il prossimo 20 agosto e terminerà il 27 maggio. Così come la Serie A, anche i ragazzi dellasi ...