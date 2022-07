“Sono un gay diverso”. Il volto di Canale 5 parla ed è polemica (Di giovedì 21 luglio 2022) Sembra ieri invece Sono trascorsi niente meno che otto anni dal primo trono gay nella storia del longevo dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Claudio Sona è stato il primo tronista omosessuale, dopo il percorso nello studio televisivo di Canale 5, era uscito con Mario Serpa. Adesso si sente parlare meno di lui, ma perché? Lo ha spiegato lui stesso, almeno raccontato la sua visione della faccenda, nel corso di una intervista rilasciata a Samuel Montegrande. Claudio Sona ha spiegato di essere stato scartato tantissime volte dai provini di diversi reality in questi anni. Terra bruciata attorno lui che però, per fortuna, può gioire del suo presente sentimentale. Claudio Sona, polemiche sulla televisione “Perché Sono sparito dalla televisione? In realtà me lo chiedo da tanto tempo, l’unica ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 21 luglio 2022) Sembra ieri invecetrascorsi niente meno che otto anni dal primo trono gay nella storia del longevo dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Claudio Sona è stato il primo tronista omosessuale, dopo il percorso nello studio televisivo di5, era uscito con Mario Serpa. Adesso si sentere meno di lui, ma perché? Lo ha spiegato lui stesso, almeno raccontato la sua visione della faccenda, nel corso di una intervista rilasciata a Samuel Montegrande. Claudio Sona ha spiegato di essere stato scartato tantissime volte dai provini di diversi reality in questi anni. Terra bruciata attorno lui che però, per fortuna, può gioire del suo presente sentimentale. Claudio Sona, polemiche sulla televisione “Perchésparito dalla televisione? In realtà me lo chiedo da tanto tempo, l’unica ...

