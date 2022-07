Sono inziate le riprese di Bridgerton 3: le prime foto dal set e le anticipazioni sulla terza stagione (Di giovedì 21 luglio 2022) La terza stagione di Bridgerton si incentrerà sulla storia d’amore tra Colin Bridgerton e Penelope Featherington. La notizia è più che confermata. Gli attori Luke Newton e Nicola Coughlan Sono già tornati al lavoro sul set, questa volta come protagonisti. A rivelarlo Netflix e Shondaland, che hanno annunciato l’inizio delle riprese per i nuovi episodi, diffondendo un video dal backstage. Cresce così l’attesa dei fan della serie televisiva statunitense, creata da Chris Van Dusen, che si basa sui romanzi rosa di Julia Quinn per raccontare il mondo dell’alta società londinese durante la Regency Era. Prodotta da Shonda Rhimes (già produttrice esecutiva di Grey’s Anatomy) e candidata agli Emmy, Bridgerton è una serie tv ambientata a Londra in un’utopica ... Leggi su amica (Di giovedì 21 luglio 2022) Ladisi incentreràstoria d’amore tra Coline Penelope Featherington. La notizia è più che confermata. Gli attori Luke Newton e Nicola Coughlangià tornati al lavoro sul set, questa volta come protagonisti. A rivelarlo Netflix e Shondaland, che hanno annunciato l’inizio delleper i nuovi episodi, diffondendo un video dal backstage. Cresce così l’attesa dei fan della serie televisiva statunitense, creata da Chris Van Dusen, che si basa sui romanzi rosa di Julia Quinn per raccontare il mondo dell’alta società londinese durante la Regency Era. Prodotta da Shonda Rhimes (già produttrice esecutiva di Grey’s Anatomy) e candidata agli Emmy,è una serie tv ambientata a Londra in un’utopica ...

