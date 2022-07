“Sono incinta”. Meravigliosa notizia per l’ex gieffina: “Siamo una famiglia, finalmente” (Di giovedì 21 luglio 2022) Selvaggia Roma è incinta. La famosa influencer ha annunciato a tutti, di essere in dolce attesa. La notizia arriva tramite social. Dopo un lungo periodo con Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, ora per la bella italo-tunisina è il momento più bello: diventa mamma. In tanti hanno pensato fosse ancora single in questo periodo e invece no. La 33enne sta con Luca Teti, che ha ringraziato pubblicamente per averle stravolto la vita. l’ex personaggio di Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello Vip ha dato la notizia più bella ai fan, ma per il momento non ha spiegato se si tratta di un maschietto o una femminuccia. Selvaggia – il cui vero nome Sabrina Haddaji – ha spiegato che la creatura nascerà nei primi mesi del 2023. Beh, c’è da dirlo, si prospetta un magico e intenso anno per Selvaggia Roma. La donna ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Selvaggia Roma è. La famosa influencer ha annunciato a tutti, di essere in dolce attesa. Laarriva tramite social. Dopo un lungo periodo con Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, ora per la bella italo-tunisina è il momento più bello: diventa mamma. In tanti hanno pensato fosse ancora single in questo periodo e invece no. La 33enne sta con Luca Teti, che ha ringraziato pubblicamente per averle stravolto la vita.personaggio di Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello Vip ha dato lapiù bella ai fan, ma per il momento non ha spiegato se si tratta di un maschietto o una femminuccia. Selvaggia – il cui vero nome Sabrina Haddaji – ha spiegato che la creatura nascerà nei primi mesi del 2023. Beh, c’è da dirlo, si prospetta un magico e intenso anno per Selvaggia Roma. La donna ha ...

