Sondaggi politici | chi vince alle prossime elezioni? Gli scenari possibili con il Rosatellum

(Di giovedì 21 luglio 2022) Ora che la giornata più lunga del Parlamento italiano si è conclusa, ieri, ecco arrivare lo spettro delleanticipate: ciò che sembrava inimmaginabile fino a pochi giorni fa si è concretizzato, e cioè la fiducia del Senato a Mario Draghi si è stanziata con soli 95 sì e 38 no. L’ala di centro-destra del governo delle larghe intese (Lega e Forza Italia) e il Movimento 5 stelle non hanno neanche partecipato al voto sulla risoluzione presentata dal senatore Pierferdinando Casini. La crisi di Governo e le dimissioni di Draghi Il grande blocco, la maggioranza, si è così disciolto, e il premier resterà in carica solo per il disbrigo degli affari correnti. Questa mattina Draghi si è recato al Colle proprio per formalizzare il suo addio a Palazzo Chigi. Ora, Sergio Mattarella, con tutta probabilità, scioglierà le Camere. Sguinzagliata la campagna elettorale La campagna ...