Solinas annuncia | “Il 15 dicembre finisce l’embargo per le carni sarde”

(Di giovedì 21 luglio 2022) SASSARI –: “Lagna ha atteso a lungo la fine dele ora il traguardo è finalmente a un passo: il 15Bruxelles, dopo tanti anni, voterà per adottare il provvedimento di revisione delle restrizioni”, ha detto il Presidente della Regione, che a Sassari ha incontrato il sottosegretario al Ministero della Salute, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: “2 milioni agli enti locali per la difesa della costa” A Cagliari, scritte contro Luigi Di Maio Salvini a Cagliari ed Assemini “Vi libereremo dalla sinistra” Berlusconi è negativo al tampone Alluvione ingna, la solidarietà del mondo politico Italia, allerta contagi: emanato nuovo ...

Webmagazine24

SASSARI -: 'La Sardegna ha atteso a lungo la fine dell'embargo e ora il traguardo è finalmente a un passo: il 15 dicembre Bruxelles, dopo tanti anni, voterà per adottare il provvedimento di ...Con queste parole il Presidente della Regione Christianche la Regione realizzerà il Museo e centro di documentazione della Sardegna Giudicale, previsto nel "Sistema Regionale dei ... Solinas annuncia: "Il 15 dicembre finisce l'embargo per carni sarde" SASSARI - Solinas annuncia: "La Sardegna ha atteso a lungo la fine dell'embargo e ora il traguardo è finalmente a un passo: il 15 dicembre Bruxelles, dopo ta ...Bruxelles voterà un provvedimento per rivedere le restrizioni che pesano da anni sul comparto, Solinas: “Risultato storico” ...