"So cosa ho fatto". Forza Italia a pezzi, 3° clamoroso addio: dramma per il Cav

Dopo Maria Stella Gelmini e Renato Brunetta, è il turno di Andrea Cangini. Il senatore di Forza Italia ha deciso di lasciare il partito. I segnali c'erano tutti. Infatti ieri, l'ormai ex azzurro, aveva votato la fiducia a Draghi senza rispettare le indicazioni di partito. E così questa mattina ha concretizzato lo strappo, il terzo di peso in poche ore per il partito di Silvio Berlusconi. E a confermare questa scelta è stato lo stesso senatore azzurro, che ieri ha votato la fiducia al governo Draghi in dissenso dal partito restando in aula a differenza dagli altri forzisti. "Sono consapevole del fatto che, rinnovando la fiducia al presidente del Consiglio in coerenza con quanto detto e fatto da Forza Italia fino a due giorni fa, mi sarei messo automaticamente fuori dal ...

