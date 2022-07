Simona Ventura al timone della nuova edizione de La Talpa prodotta da Maria De Filippi? Arriva la netta risposta della conduttrice (Di giovedì 21 luglio 2022) Sarà Simona Ventura a prendere le redini di conduttrice del tanto agognato reboot del reality La Talpa? Il mese scorso infatti sono stati presentati i palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva. Tra le tantissime novità, quella che ha fatto il giro del web è stata quella che riguarda proprio il ritorno del famoso reality. Ancora nessuna informazione circa il cast, i concorrenti o altro. Ciò che sappiamo con sicurezza è che la produzione è stata affidata a Maria De Filippi e alla sua Fascino. Per quanto riguarda la conduzione ancora nulla di certo. Circolano le prime indiscrezioni su chi potrebbe rivestire il ruolo di conduttrice o conduttore. Se in un primo momento era stato TvBlog a svelare che in pole position per la conduzione del programma c’era il ... Leggi su isaechia (Di giovedì 21 luglio 2022) Saràa prendere le redini didel tanto agognato reboot del reality La? Il mese scorso infatti sono stati presentati i palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva. Tra le tantissime novità, quella che ha fatto il giro del web è stata quella che riguarda proprio il ritorno del famoso reality. Ancora nessuna informazione circa il cast, i concorrenti o altro. Ciò che sappiamo con sicurezza è che la produzione è stata affidata aDee alla sua Fascino. Per quanto riguarda la conduzione ancora nulla di certo. Circolano le prime indiscrezioni su chi potrebbe rivestire il ruolo dio conduttore. Se in un primo momento era stato TvBlog a svelare che in pole position per la conduzione del programma c’era il ...

IsaeChia : Simona Ventura al timone della nuova edizione de #LaTalpa prodotta da Maria De Filippi? Arriva la netta risposta de… - Gabriel85766922 : @Simo_Ventura @MariaLatella Grande Simona, lui avrà fatto da apripista, ma il cervello in testa alla gente non è un… - infoitcultura : L'Isola dei Famosi: Ilary Blasi e Simona Ventura unite nel dolore - carpi_ale : RT @361_magazine: Simona Ventura non condurrà il reality Mediaset 'La Talpa'. A smentire l'indiscrezione sulla possibile conduzione è stata… - carpi_ale : RT @BITCHYFit: Simona Ventura alla conduzione de La Talpa? La sua risposta -