Sileoni | «Il futuro della banche può essere un caos Lo dobbiamo governare»

(Di giovedì 21 luglio 2022) La trasformazione in corso, insieme con la crisi economica incombente, sarà un momento cruciale per l’intero Sistema Italia. Lando Maria, segretario generaleFabi, traccia lo scenario degli istituti di credito nei prossimi anni. E mette in guardia: «Solo tutelando dipendenti, clienti e territori, si potrà passare a un nuovo modello che garantisca lo sviluppo». Le chiameremo ancora, ma va salvaguardato il ruolo sociale del comparto e occorre la vigilanza delle istituzioni e che il sindacato faccia il sindacato. Leconcederanno sempre meno prestiti e stanno cambiando in tutta Europa. Noi puntiamo a tutelare l’intero settore bancario, non soltanto l’occupazione». Lando Mariaè il segretario generaleFabi, il più grande sindacato bancario. ...